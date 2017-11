Iris lanseaza piesa si videoclipul “Manifest”. "Este al fiecăruia dintre noi”

Iris revine dupa o pauza de cinci ani cu “Manifest”, o piesa cu un puternic mesaj social. Single-ul este produs de EpiQ, iar videoclipul, regizat de Alex Ceausu, reda in imagini problemele actuale, atat din tara, cat si de peste hotare

“Melodia pe care o lansam astazi este manifestul fiecaruia dintre noi. Tocmai de aceea, ne dorim mult ca mesajul ei sa motiveze cat mai multe suflete, pentru ca, asa cum si noi ne-am regasit in povestea acestei piese, cu siguranta asa se vor regasi milioane de romani care sunt “in linia intai” si care, in ciuda tuturor greutatilor de tot felul, reusesc inca sa vada frumusetea vietii in lucrurile marunte, de zi cu zi. Manifest însemnă un melanj coplesitor de clasic si nou, un sound inedit pentru IRIS si o productie îndrazneata ce nu poarta “eticheta” coplesitoare a unui gen anume. Manifest este un cantec actual, cu versuri autentice, incarcate de întelesuri și emotii. Cand cei de la Epiq Records (Alex Pelin și Adi Colceru) ni l-au aratat prima data, am fost miscati si ne-am identificat imediat cu mesajul sau. Videoclipul este, de asemenea, o opera de arta a lui Alex Ceaușu, un mini film în adevaratul sens al cuvantului, cu o imagine extraordinara si personaje perfect conturate, care exprima atat de multe emotii, intr-un timp atat de scurt, iar cei care aduc Manifest-ul in atentia publicului sunt cei de la Cat Music, casa noastra de discuri. Manifest ne-a făcut sa privim cu respect la toate realizarile trecutului, dar ne-a si dat, la timpul potrivit, impulsul de a pasi cu incredere catre viitor, eliberati de prejudecati sau temeri.”

Istoria discografica a trupei Iris incepe in 1984, odata cu lansarea primului album, Iris I. Urmatorul album, Iris II, este cunoscut in primul rand pentru melodia “Strada ta”, una din cele mai de succes din istoria trupei. A urmat apoi o lunga istorie muzicala, cu peste 16 de albume si o multime de piese lansate. De-a lungul timpului, Iris a colaborat cu artisti precum Puya, Uriah Heep si Felicia Filip.