J. Yolo lansează „Pompa”, piesa de care te vei îndrăgosti și o vei asculta iar și iar!

J. Yolo, cântărețul româno-african născut în Câmpina lansează piesa „Pompa”, o melodie cu influențe turcești, produsă împreună cu Andrei-Ionuț Murariu și Mihai-Liviu Andreiaș. Ca și single-ul său anterior, care s-a bucurat de un real succes, „Pompa” are o tematică tradițională turcească, iar videoclipul piesei este regizat de SAN.

Jacques Yolo, cunoscut mai degrabă după numele de scenă J.Yolo, este nu numai cântăreț, ci și compozitor, producător și rapper. Este cel mai mare dintre cei nouă copii ai familiei. A început să cânte de la cinci ani, a urmat școala de arte, iar primele sale încercări de compoziție au fost foarte timpurii.

La 20 de ani, J.Yolo a devenit unul dintre cei mai succes compozitori, producători și artiști români de hip-hop. În 2003 a fondat trupa ZALE, iar prima semnătură ca producător muzical și-a pus-o pe piesa „Depinde de noi”. Încet,încet, J.Yolo a trecut din spatele scenei direct în lumina reflectoarelor, astfel că în 2007 a cântat alături de ZALE piesa „Rupem Baraka”. Melodia cu influențe orientale a intrat imediat în top 20 piese românești și s-a bucurat de un succes răsunător.

La începutul anilor 2011, J.Yolo și-a lansat cariera solo cu piesa „Money Maker” alături de DJ SAVA, ajungând pe locul 3 în Media Forest și în Top 10 piese în Spania, Rusia, Polonia, Italia, Bulgaria, Grecia și în multe alte țări. Colaborarea dintre cei doi a continuat cu piese de succes precum ”Free", ”Give It To Me", ”Champagne Sunrise", însă artistul nu s-a oprit aici. A început să compună muzică pentru nume sonore ca Sasha Lopez, Lou Bega, Twiins, Morris și mulți alții. Piesa „Te pup, pa pa!” i-a adus primul loc în clasamentul cu melodii pop din 2013, iar în 2017 a lansat „Throw It”, primul single din albumul ”Dope” al lui Balkan Trap, cu ritmuri și teme orientale.