LIDIA BUBLE ne spune secretele inimii, în noul single "SECRETE"

Zeci de milioane de vizualizari, pentru absolut toate piesele lansate si multe saptamani, la rand, no1 in topurile radio & TV. Vorbim de LIDIA BUBLE, artista careia ii surade de fiecare data. Acum, in apropiere de a implini 24 de ani, Lidia Buble ofera, in dar, un nou single, intitulat "SECRETE".

Piesa, compusa si produsa de Alex Pelin si Andy Platon, relateaza povestea inimii artistei, pe care o cearta din cauza faptului ca este prea rece. Si nu, nu vorbim de cele traite de cantareata, ci despre iubirile apuse ale celor din jur.

"Eu traiesc o frumoasa poveste de iubire, insa am putut aduna povestile celor din jur, povesti fara 'happy end'. Pentru asta, am reusit sa traiesc intens versurile noului meu single, 'SECRETE', pentru a reda incredere ca se poate lupta cu inima, atunci cand ea este rece. De fapt, este o cearta cu inima! Este prima piesa pe care am ales-o, in studio, cu sufletul deschis si incredere ca va ajunge la inima tuturor bublisorilor mei. Pentru asta, le multumesc lui Alex Pelin si Andy Platon.", a spus Lidia Buble.

Lidia Buble si-a obișnuit fanii ca, de fiecare data, sa lanseze ceva diferit si nou ca sound, asa cum se intampla si in cazul noului ei single, "SECRETE", si cu care spera sa cucereasca, din nou, inimile lor.