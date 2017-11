Lumea muzicii, în doliu! Malcolm Young, chitarist şi cofondator al formaţiei AC/DC, a murit la vârsta de 64 de ani: „A fost foarte mândru de tot ce a creat. Loialitatea lui faţă de fani a fost fără egal”

Malcolm Young, chitarist şi cofondator al formaţiei AC/DC, a murit sâmbătă la vârsta de 64 de ani, potrivit unul anunţ publicat pe pagina de Facebook a trupei.

Mesajul publicat sâmbătă arată: „Astăzi, cu mare durere, AC/DC anunţă moartea lui Malcolm Young. Împreună cu Angus, Malcolm a fondat şi creat AC/DC. Cu enormă dedicaţie şi angajament, el a fost forţa motoare a trupei. Ca vizionar, chitarist şi compozitor, el a fost un perfecţionist şi un om unic. Şi-a urmat mereu convingerile şi făcut şi spus exact ce a dorit. A fost foarte mândru de tot ce a creat. Loialitatea lui faţă de fani a fost fără egal”.

„Ca frate al lui este greu să exprim în cuvinte ce a însemnat pentru mine, legătura pe care am avut-o a fost specială. A lăsat în urmă o moştenire enormă care va trăi veşnic. Malcolm, ai făcut o treabă bună”, a spus Angus Young.

Cariera lui Malcolm Young, co-fondator al formaţiei rock australiene AC/DC, s-a întins pe parcursul a mai bine de patru decenii. Născut pe 6 ianuarie 1953, în Glasgow (Scoţia), Malcolm Young a fost descris de colegii de trupă drept ”forţa care punea lucrurile în mişcare” şi ca ”lider” al grupului. Compozitor şi chitarist al formaţiei, el a lucrat la 17 albume ale trupei, de la ”High Voltage”, debutul din 1975, până la ”Black Ice” (2008). Numele său apare şi pe albumul ”Rock or Bust”, apărut în noiembrie 2014, fiind creditat pentru compoziţie. Toate partiturile sunt interpretate însă de nepotul său, Stevie Young.

Inspirat de fratele mai mare, George, care a făcut parte din grupul Easybeats, el a pus bazele trupei AC/DC, alături de mezinul familiei, Angus. O lungă perioadă s-a luptat cu dependenţa de alcool, iar în 1988, la scurt timp după lansarea albumului ”Blow Up Your Video”, a realizat că lucrurile scăpaseră de sub control. Astfel, a luat o scurtă pauză din trupă şi a revenit în 1990, înregistrând şi lansând unul dintre cele mai de succes albume ale formaţiei - ”The Razor Edge”.

Împreună cu formaţia, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în 2003

Malcolm Young s-a retras din formaţia AC/DC, în 2014, după ce a fost diagnosticat cu demenţă. A fost căsătorit şi a avut o fiică şi un fiu.

Într-un interviu acordat postului de televiziune ABC, fratele său a povestit că simptomele bolii de care suferea Malcolm Young au apărut pe când lucrau la albumul ”Black Ice” (2008).

”Când scriam piesele a devenit proeminent. Malcolm a fost mereu foarte organizat şi era ciudat să văd, pentru prima dată, că era dezorganizat. Era confuz în legătură cu multe lucruri. Atunci m-am gândit că ceva nu e în regulă. A fost apoi diagnosticat. A urmat cel mai bun tratament. I-am spus că, dacă nu vrea, nu trebuie să mergă mai departe cu trupa. Mi-a răspuns: «Nu, vreau să continui cât pot». (...) El mereu a vrut să ducă la capăt ce a început”, a spus Angus Young.

Numeroase riff-uri care nu au fost folosite se află în arhiva formaţiei. ”Există cutii pline cu lucruri şi multe riff-uri şi idei de cântece pe care nu am apucat să le facem şi să le folosim”, a povestit el.

Albumele trupei, în rândul cărora se remarcă ”Let There Be Rock” (1977), ”Highway to Hell” (1979), ”Back in Black” (1980), ”For Those About to Rock We Salute You” (1981), ”The Razors Edge” (1990) şi ”Black Ice” (2008), au fost vândute în peste 200 milioane de copii pe plan mondial. AC/DC a concertat la Bucureşti, în mai 2010, în formula Brian Johnson (voce), Angus Young (chitară), Malcolm Young (chitară), Cliff Williams (bas) şi Phil Rudd (tobe).