Macanache, povestea din spatele succesului: "Am muncit mulţi ani pentru o medalie la paralele. Am lucrat şi pe şantier, şi în bucătărie, am făcut de toate"

Macanache a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena Stars şi a vorbit despre povestea din spatele succesului şi nu numai.

"Eu chiar am muncit pentru această medalie, dacă nu mă înşel, câştigată la paralele. Am muncit mulţi ani, zilnic, pentru o medalie. N-am mai putut să fac gimnastică şi am făcut rap, şi am pus medalia aia ca să colegii mei, alţi sportivi, să vadă că sunt şi eu sportiv. Eu n-am lucrat numai în bar, am lucrat şi în bucătării, şi pe şantiere, şi la pescării, şi în mai multe meserii", a povestit, la Antena Stars, Macanache.