NOVASPACE a ajuns pe locul 1 în Polonia! Single-ul "Since you've been gone", semnat DJ Danny Coggin feat.Joseph Vincent, cucerește lumea!

Novaspace este un proiect muzical international, semnat si in Romania, care se bucura de un succes incredibil.

Astfel ca, dupa ce dj-ul si producatorul Danny Coggin, cel care sta la baza acestui proiect, a primit discul de platina, pentru piesa "Redifined", a mai primit o veste buna. Single-ul "Since you've been gone" feat Joseph Vincent​ a ajuns locul 1, in Polonia. Timp de o saptamana, cel mai mare radio de acolo l-a pozitionat pe primul loc, ca urmare a numarului mare de difuzari si cereri.

Acest aspect este o perfomanta uriasa, mai ales ca melodia este lansata de o luna, iar reactiile pozitive nu au incetat sa apara.

DJ-ul a lansat videoclipul piesei "Since you've been gone", alaturi de echipa lui de management, din care face parte romanca Adina Butar, si Markus Schulz, Dj-ul numarul 1 al Americii, dar si casa de discuri Universal Romania.