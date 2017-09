O altfel de Ruby! Cântăreaţa a lansat piesa "Adevăr sau minciună". "De ce nu vrei să recunoşti că încă ne iubim ca nişte proşti"

După o lungă perioadă de teasing, Ruby a lansat cea mai nouă piesă, intitulată „Adevăr sau minciună”.

"Sunt foarte bucuroasă că lansez încă o poveste frumoasă scrisă şi compusă de Papu şi Vlăduţ de la trupa Zero şi pusă atât de frumos în imagini de către Roman Burlaca şi George Secrieru. Din primele secunde în care am ascultat-o, am simţit că "Adevăr sau minciună" este pentru mine şi că trebuie să o lansez în cel mai scurt timp. Filmările clipului au avut loc pe Isola Bella şi au fost condimentate de fel şi fel de surprize”, a spus artista.