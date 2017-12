Omar Arnaout, colaborare cu un artist internațional! Câștigătorul primului sezon "Next Star" a lansat o nouă piesă, "Insaha"

Omar Arnaout, castigatorul primului sezon "Next Star 2013", a lansat o noua melodie, "Insaha", impreuna cu artistul marocan Ahmed Chawki.

Videoclipul pentru “Insaha” a fost filmat in Romania, in regia Ramona Marin, cu care Omar Arnaout a mai colaborat in trecut pentru “Amirati” si “Insane”.Muzica a fost compusa de Omar Arnaout, versurile sunt scrise de Samir Al Majari si Ahmad Arnaout. De orchestratie s-au ocupat Tomosoiu Bogdan Ioan si Marius Marin in studiourile TommoProduction, iar videoclipul a fost regizat de Ramona Marin, piesa fiind semnata de label-ul TommoProduction.

"Colaborarea mea cu Ahmed Chawki a inceput de la premiile muzicale Bama Music Awards

din Hamburg, Germania, unde acolo ne-am si cunoscut pentru prima oara. Unde am fost premiati "The Best Talent 2016" . “Insaha”, este single-ul in care am depus tot sufletul meu alaturi. Piesa a fost inspirata din trairile mele si cred ca piesa transmite acest lucru destul de mult", a zis Omar Arnaout.