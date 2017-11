Opa, Gangnam Style! Celebrul videoclip a depășit trei miliarde de vizualizări pe YouTube. Dansul artistului va intra în istorie. Îl mai ții minte?

Videoclipul cântecului "Gangnam Style", lansat de rapperul sud-coreean Psy în 2012, care a deținut timp de mulți ani recordul absolut de difuzări pe YouTube, a reușit să depășească luni pragul de 3 miliarde de vizualizări pe această platformă online.

Cu dansul său caracteristic al "călărețului" și cu o serie de imagini extravagante, videoclipul "Gangnam Style" își menține popularitatea internațională după cinci ani de la lansare și a ajuns luni la 3.001.472.665 de vizualizări. "Legenda lui 'Gangnam Style' este reamintită, nu doar pe YouTube, ci și prin premiile și lista succeselor sale", amintește într-un comunicat Y.G. Entertainment, agenția de manageriat artistic cu care colaborează cântărețul Psy.

Videoclipul "Gangnam Style" a fost lansat în iulie 2012, iar stilul de dans al rapperului Psy a devenit ulterior un veritabil fenomen social, fiind copiat de mulți fani pe această platformă online, dar și un subiect intens dezbătut pe rețelele de socializare. A fost și unul dintre primele cântece care au popularizat la nivel internațional fenomenul "K-pop", un stil muzical asiatic, ce încorporează diferite genuri, în care punerea în scenă și figura "protagonistului" ocupă locul central.

Două piese mai recente, "Despacito", de Luis Fonsi, și "See you again", de Wiz Khalifa, sunt cântecele care ocupă primele două locuri în topul celor mai vizualizate videoclipuri din istoria Youtube, cu 4,4 de miliarde, respectiv 3,2 miliarde de difuzări pe această platformă.