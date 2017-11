Piese pe care Selena Gomez şi Justin Bieber le-au scris pentru celălalt. "În acel moment, ea era tot ce conta"

Chiar dacă au stat despărțiți perioade destul de lungi de timp, Biebs și Selena nu și-au putut lua gândul unul de la celălalt și și-au pus sentimentele în versuri.

Justin Bieber - All That Matters - În timpul unui interviu la postul de radio Power 106 Los Angeles în decembrie 2013, Justin a dezvăluit că Selena a fost sursă de inspirație din spatele acestei piese: "All That Matters" a fost scrisă într-o perioadă minunată din relația noastră. În acel moment, ea era tot ce conta."

Selena Gomez - Love will remember - Selena a scris această baladă după separarea de Justin în 2013. Nu numai că a inclus un mesaj vocal de la fostul ei iubit la începutul piesei, dar a declarat apoi pentru InStyle că piesa a fost "cea mai personală" pe albumul Stars Dance.

Selena Gomez - The Heart Wants What It Wants - Selena a lansat "The Heart Wants What It Wants", după ce s-a despărțit de Justin în noiembrie 2014.

Justin Bieber - Sorry - Imediat după ce Justin a lansat această piesă de la albumul "Purpose", fanii au început să speculeze că este vorba despre Selena. Cu versuri precum "Știu că știi că am făcut acele greșeli, poate o dată sau de două ori, (...) vreau să spun câteva sute de ori", e greu să crezi altceva.

Justin Bieber - What Do You Mean? - Justin ia spus lui Ellen DeGeneres într-un interviu ]n noiembrie 2015 că trei dintre piesele de pe albumul Purpose au fost despre Selena, inclusiv "What Do You Mean?".