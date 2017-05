Primul musical Vunk, “Secretul tău”, pe cea mai mare scenă din România

Trupa Vunk a pus în scenă la Sala Polivalentă una dintre cele mai spectaculoase producții ale unui artist român, “Secretul tău”.

O scenă de 700m2 în formă de submarin, 200m2 de LED, 400 aparate pentru lumini și 100.000 de wati, cele mai noi tehnologii și o poveste specială inspirată din lumea lui Jules Verne.

Primul musical Vunk, “Secretul tău”, a adus pentru prima dată și un personaj principal feminin. El s-a numit “Lumea” și a fost interpretat de Raluka.

“Tradiția concertelor Vunk la Sala Polivalentă a început acum cinci ani. In tot acest timp am găsit formula fericirii, am oprit timpul în loc, am creat Orasul Minunilor și am descoperit Un Nou Univers. Și în acest an, am transformat o idee în concept, conceptul în spectacol, spectacolul în inovație și inovația într-o experiență unică trăită de spectatori.

Am plasat povestea spectacolului pe fundul unui ocean, o reprezentare a sufletului nostru, cu frumusețile și misterele lui, cu toată gama de culori și nuanțe și cu creaturi inventate de emoțiile care ne domină pe fiecare dintre noi.

Ne-am dorit să oferim spectatorilor o experiență Vunktastică și cred că am reușit si de această data. 50 de performeri, coregrafii inedite, costume spectaculoase, proiecții grafice impresionante, și multă emotie, acesta a fost “Secretul tău” , a declarat Cornel ILIE, liderul trupei Vunk.

Cu această ocazie s-a lansat și cel mai nou album Vunk, Extrovertit. Albumul cuprinde 14 piese, dintre care aseară s-a auzit în premieră duetul cu Alina Eremia, “Imbrăcați sau goi”.

“Secretul tău” a fost al treilea concert al Trilogiei Enigma, lansată de trupa Vunk in octombrie 2016.



Foto credit: Petru Ivu/Cristian Lăzărescu