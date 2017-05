Sarah JSun, piesă de excepție în colaborare cu rapper-ul Cosy. „Liniștea” e gata să spargă topurile!

Sarah JSun, împreună cu Havanna Music lansează un nou single numit “Liniştea”, o colaborare cu rapper-ul român Cosy.

Piesa are un sound fresh, aşa cum Sarah ne-a obişnuit şi în single-urile precedente dar are şi un mesaj special: “Am scris această piesă din suflet, văzând în jurul meu tot mai multe fete care rămân în relaţii abusive, acceptând controlul excesiv şi jignirile partenerului , crezând că iubirea poate schimba comportamente. Am scris această piesă pentru a le ajuta să capete încredere, să înţeleagă că iubirea de sine este primul pas spre fericire şi că acolo unde este iubire nu poate exista abuz.” ne-a declarat Sarah.



Mesajul piesei este completat de Cosy, care întăreşte idea piesei “Liniştea” cu versurile lui. Este prima piesă în limba română aartistei şi speră că această piesă va ajunge în inimile ascultătorilor: “Sper că cei ce ascultă “Liniştea” să simtă emoţia pe care am pus-o în această nouă melodie.”



Piesa este compusă de Alexander Shiva şi Mircea Prusan, cu care Sarah JSun a lucrat şi pentru single-ul precendent “Addicted”.



Videoclipul este semnat Simion R. Ştefan iar vestimentaţia Traskin şi stylingul Cristinei Stoica au făcut ca imaginea artistei să fie perfect corelată cu piesa.



Puteţi găsi piesa şi videoclipul aici:

https://youtu.be/XRSnP3HfFPw