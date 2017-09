Senzația toamnei! Andreea Bălan și Uddi, prima piesă împreună. Artista își cântă amintirile și durerile: “Iti mai aduci aminte" vorbește despre luptele mele"

Începutul de toamnă a venit cu o piesă şi o colaborare nouă pentru Andreea Bălan. Alături de Uddi, artista îşi cântă povestea şi presară emoţie în sufletul fanilor.

“Iti mai aduci aminte" vorbeste despre luptele mele, despre evolutia mea emotionala. Fiind nevoita sa ma maturizez cand altii inca se bucurau de copilarie, am simtit inca de atunci ca viata este ca un munte pe care trebuie sa-l escaladez cu orice pret.

In drumul catre “varf" am carat in spate un bagaj emotional imens, in care am adunat toate ranile, experientele negative si emotiile reprimate, reusind cateodata sa ma traga si inapoi. Drumul a devenit mai usor doar atunci cand am inceput sa constientizez influenta acestui bagaj asupra mea, cand l-am acceptat ca parte din mine si am incercat sa ma debarasez de el vindecand ranile.

De departe cea mai grea lupta am dus-o cu mine insami ca sa devin un om mai bun, mai intelept si mai impacat cu mine", a scris Andreea Bălan pe pagina ei de Facebook.