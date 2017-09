Toată lumea în picioare! Liam Payne şi Zedd au lansat "Get Low". O să o pui pe repeat!

În timp ce o revenire a trupei One Direction e din ce în ce mai departe, Liam Payne tocmai a lansat videoclipul piesei "Get Low", în colaborare cu Zedd, un DJ de origine germană.

"Liam și cu mine am decis să mergem la Londra și să-i surprindem pe fani cu o porție de "Get Low". Amândoi aveam boxe în ghiozane. Liam avea un microfon și am avut o tastatură mică. Am mers în cele mai aglomerate locuri și am lăsat camerele să ne urmărească", a scris Zedd în descrierea de pe Youtube.