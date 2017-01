TOP CINCI: cele mai bune voci de pe YouTube din 2016! ”All of Me” sună dumnezeiește! Au talent cât zece și arată ca adevărate fotomodele

Un cunoscut videoblogger a întocmit top cinci „cele mai bune voci de pe YouTube din 2016”! Selecția a fost realizată cu ajutorul ascultătorilor, iar rezultatul ne face să credem că alegerile au avut la bază criterii riguroase.

Altfel, nu ai cum să îți explici că toate cele cinci fete cântă dumnezeiește! Au talent cât zece și arată ca adevărate fotomodele. Fiecare a realizat coveruri de-ale unor melodii celebre și au devenit cunoscute în mediile virtuale și pe YouTube!

1) Jasmine Thompson - All of Me

2) Madilyn Bailey - This Is What You Came For

3) Beth - Alan Walker

4) Connie Talbot - Never Forget You

5) Alexa Goddard - Say You Won't Let Go

Pregătiți pentru a le asculta pe cele mai bune voci ale YouTube-ului?