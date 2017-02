Delia l-a dat gata pe unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri din Marea Britanie cu video-ul piesei "1234"

PSHOW este unul dintre cei mai tari vloggeri de tip "react" şi a devenit cunoscut la noi odată cu postarea clipului Deliei pe canalul său de YouTube.

Jurata "X Factor" l-a lăsat cu gura căscată pe britanic. "Oh, yes, baby”, ”Sing for me, baby" sau "UHHH! Lovely" sunt doar câteva dintre comentariile sale la adresa artistei din România.