Una dintre cele mai tari piese ale momentului are un cover cu piele de găină. Ascultă şi tu cea mai tare variantă a melodiei "ISSUES"!

Julia Michaels pare un talent pur, apărut de nicăieri, care are deja potenţialul unui artist de top. La fel cum Sia, LP sau Bruno Mara, înainte să se lanseze ca artişti solo, au scris pentru nume sonore din industria muzicală, şi Julia Michaels are deja 12 piese în Billboard Top 100.

A scris pentru Fifth Harmony (All in my head), Justin Bieber (Sorry), Britney Spears (Slumber Party), Selena Gomez (Good for you, Hands to myself), Rita Oră (Poison), Hailee Steinfeld (Rockbottom), Linkin Park & Kiiara (Heavy), Nick Jonas & Tove Lo (Close), Gwen Ştefăni, Zara Larsson sau Demi Lovato.

Julia Michaels compune versuri de la vârsta de 15 ani, iar sora ei Jaden Michaels este la fel de talentată. Artistă a declarat într-un interviu pentru Billboard că sora ei fusese cea care cânta în familie şi întotdeauna a simţit că locul ei este în studio, unde se simte mai confortabil să scrie pentru alţi artişti.