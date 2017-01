Vă era dor de „Thick as a Brick”și „Too Young to Die”? Legendarii de la Jethro Tull vor lansa un album nou cu piesele lor reinterpretate

Legendara trupă rock britanică Jethro Tull care va concerta în luna februarie la Timişoara şi Bucureşti, a anunţat lansarea unui nou album, ”The String Quartets”. Materialul discografic va fi disponibil din 24 martie şi va conţine o reinterpretare a pieselor lor faimoase în toată lumea.

Vă era dor de „Thick as a Brick”și „Too Young to Die”? Ei, bine, veți avea ocazia să le ascultați într-o formulă reinterpretată. Primul cântec deja disponibil de pe album se numeşte ”Pass The Bottle” şi reprezintă o reinterpretare a vestitului ”A Christmas Song”, potrivit Ater Events.

Pe acelaşi album vor fi reinterpretate şi cântecele care i-au făcut celebri, precum ”Aqualung”, care va deveni ”Aquafugue” şi ”Locomotive Breath”, redenumită simplu ”Loco”.

O cifră record de albume vândute

Fondatorul legendarei trupe Jethro Tull, Ian Anderson, este solistul formaţiei şi în acelaşi timp flautist şi chitarist. În prezent, în trupă i se alătură Florian Opahle (chitară electrică), Scott Hammond (tobe), John O’Hara (keyboards), David Goodier (bass), cu ajutorul lui Ryan O’Donnell, în domeniul vocal şi teatral.

Trupa a fost descrisă de revista Rolling Stone ca ”unul dintre cele mai comerciale, de succes şi excentrice trupe de rock progresiv”. Legendara formație rock s-a format în anul 1967 și de-a lungul anilor a vândut peste 60 de milioane de albume, o cifră colosală. acum trei ani, fondatorul trupei, Ian Anderson a anunțat retragerea oficială de pe scena muzicală, dar lucrurile s-au schimbat între timp.

Muzica celor de la Jethro Tull se vor auzi întâi în Timişoara pe 19 februarie, la Filarmonica Banatul, iar apoi pe 21 februarie, la Sala Palatului din Bucureşti. Nerăbdători să-i ascultați?