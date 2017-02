VIDEO! The Motans lansează “Weekend”, împreună cu Delia! ”Urmașul” celor de la Carla's Dreams au primul single din 2017 care sună bine, bine

The Motans revine cu un nou single, primul din 2017. Piesa se numeste “Weekend” si este in colaborare cu Delia, una dintre cele mai iubite si apreciate artiste ale Romaniei.

Piesa a fost compusa de The Motans si produsa de Alex Cotoi.“Am avut marea plăcere să o cunoaștem pe Delia și să colaborăm împreună la piesa "Weekend".

"Weekend" a fost scrisă într-o perioadă un pic mai lungă, dar cred că efortul a meritat. Am încercat să descriu prin cuvinte și să dau culoare emoțiilor pentru care trăim”, a declarat Denis Roabes (The Motans).

“The Motans este un proiect in care cred foarte mult. Imi place cum suna si imi place sa colaborez cu artisti speciali. “Weekend” este o piesa calda care emana emotie si sinceritate. Imi place foarte mult cum a iesit si abia asteptam sa vi-o aratam!”, a spus Delia.

Regizorul videoclipului “Weekend” este Ionut Trandafir (Trandafilm), cu care The Motans au lucrat si pentru primul single “Versus”.

The Motans este Denis Roabes, un tanar din Republica Moldova de 27 de ani care a decis sa isi urmeze pasiunea de a compune muzica sub un pseudonim, in urma cu doar un an.

“Muzica mă face să mă simt împlinit si ma ajuta sa transmit oamenilor din jur emoții și stări, zâmbete și speranțe, fiori sau pur și simplu o liniște în sufletul celor care o ascultă”, a spus The Motans.

In urmatoarea perioada, The Motans lucreaza pentru lansarea primului EP in care va fi inclusa si piesa “42”, o piesa mai conceptuala la care a compus mai mult timp.

Delia este cel mai longeviv jurat X Factor Romania (5 ani consecutiv), singurul jurat cu studii muzicale, un artist complex care scrie si compune, stie sa cante la trei instrumente (flaut, nai si pian) si studiaza in prezent tobe/percutie.

Delia isi va surprinde fanii anul acesta cu 3 concerte la Sala Palatului “Psihedelia pe 4, 5 si 6 martie.

Biletele s-au pus in vanzare online pe www.catmusic.ro, www.eventim.ro, www.bilete.ro, www.salapalatului.ro , iar punctele de vanzare fizice sunt: Sala Palatului, Magazinul Muzica, Magazinele Germanos, Carrefour, Inmedio, Orange, Vodafone, Librariile Carturesti si Humanitas, Benzinariile OMV, oficiile Postei Romane semnalizate bilete.ro.