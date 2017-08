Surpriza zilei de vineri! 100 de idei creative "Do It Yourself" te inspiră să-ți pui talentul la contributie, pe a1.ro

Vara se apropie de sfârşit, însă, pentru mulţi, vacanţa abia acum începe. În cele #100deziledevara, a1.ro v-a răcorit cu cele mai tari ponturi, evenimente şi premii şi, cum treaba bună trebuie să fie bună până la capăt, nu ne oprim aici.

Aşadar, dacă v-aţi făcut bagajele şi vă pregătiţi să petreceţi la mare, în această mini-vacanță de Sfânta Maria, noi vă oferim cele mai tari trucuri, care vă vor ajuta să faceţi economii: 100 de idei creative "Do It Yourself". Strângeţi-vă familia aproape şi puneţi în practică aceste idei: obiecte necesare vara, pe care le puteți face singuri-singurei (Do It Yourself).

Eşti pe cale să pleci în vacanţă, însă geanta de plajă de anul trecut ţi se pare banală, iar în magazine nu găseşti nimic pe gustul tău? Cea mai simplă şi mai bună soluţie este să apelezi la propria ta creativitate. Aşadar, dacă vrei să fii la modă vara asta, îţi recomandăm să apelezi la trucurile de Do It Yourself şi să îţi accesorizezi singură vechea gentuţă. Astfel, vei face economie şi vei fi o apariţie unică, pe plajă.

Şi, pentru că este sezonul cald, nu ne vom rezuma doar la o gentuţă chic de plajă. Mai departe, ne-am gândit să vă arătăm cum puteţi petrece o seară specială, cu prietenii, pe plajă. Nu vă gândiţi că veţi fi nevoiţi să vă căraţi cu masa după voi. Nicidecum. Vă puteţi confecţiona singuri o măsuţă din lemn, uşor de transportat, pe care o puteţi transforma și în coş. Iată cum:

Iar dacă sunteţi ceva mai romantici, vă recomandăm un pont drăguţ, pentru o seară magică, petrecută alături de persoana iubită. Şi nici măcar nu trebuie să investiţi prea mult. V-am făcut curioşi? Iată cum puteţi să vă faceţi singuri un mini-cort, pe plajă.

Cu siguranţă, în fiecare vară, îţi faci ordine prin dulap şi renunţi la o parte din hăinuţele purtate cu un an, doi sau trei în urmă. Aşadar, dacă ai nevoie de o geantă nou-nouţă, de data asta, pentru concediul tău la mare, este momentul perfect să sacrifici unul dintre tricourile care nu-ţi mai vin sau pe care, pur şi simplu, nu le mai porţi. Staţi să vedeţi cum. Este foarte simplu.