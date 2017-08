SURPRIZA ZILEI DE MIERCURI! Vara celor #100 de zile nu s-a încheiat! 100 de știri Observator te țin la curent cu tot ce e nou

Vara de 100 de zile nu s-a terminat! Colegii de la Observator ţi-au pregătit o mega- surpriză! Fii pe fază pe a1.ro, dar şi pe pagina de Facebook.

Observatorul oferă noi motive pentru a celebra oamenii, spectacolul, locurile splendide ale României, în campania Vara de 100 de zile. Sunt fapte, poveşti şi idei inedite care te fac să simţi atmosfera de vacanţă şi în ultimele zile ale sezonului estival.

100 de știri Observator te țin la curent cu tot ce e nou pe Observator.tv

Ca Vara de 100 de zile, Observatorul a dezvăluit momente şi locuri inedite. Am fost la mare, pentru a face un salt plin de adrenalină cu tiroliana şi am călătorit până în nordul României, pentru a păşi pe nisipul unei plaje care face concurenţă litoralului.

V-am prezentat cele mai frumoase destinaţii de vacanţă:

Am fost şi am vizitat CASTELUL CALENDAR: Dintr-o iubire, s-a născut un castel. Pe scurt, aceasta e povestea unei frumoase clădiri din Transilvania: Castelul Calendar.

Am fost în mijlocul celor mai importante evenimente ale verii. Ne-am simţit extraordinar la festivalul Summer Well şi ne-am relaxat pe muzică simfonică, lângă Cazinoul din Constanţa. Iar la Cluj, alături de sute de mii de tineri entuziaşti, am simţit vibraţiile muzicii într-o atmosferă fabuloasă, la festivalul Untold.

În plină vară, am reuşit să păcălim canicula coborând în cele mai spectaculoase peşteri ale României. Şi am fost la înălţime, pentru a trece prin experienţa curajoasă a unui salt cu paraşuta, la Clinceni.

MAI MULTE MOMENTE SPECIALE VĂ AŞTEAPTĂ PE OBSERVATOR.TV .