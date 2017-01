A făcut senzaţie la "Burlacul", iar acum revine la TV! Paula Minginer este noua asistentă de la "Acces Direct"

Simona Gherghe revine cu emisiunea "Acces Direct" de luni, 9 ianuarie, pe Antena 1, alături de o nouă asistentă. După ce a avut-o pe Iuliana Luciu, Simona va fi ajutată de o altă femeie superbă.

Este vorba despre Paula Minginer, tânăra cu forme irezistibile ce a făcut senzaţie în urmă cu câţiva ani la "Burlacul", acolo unde i-pus inima pe jar lui Bogdan Vlădău.

"Este un vis devenit realiate. Nu am trac de cameră și eu cred că am vocație pentru TV. Am impresia că sunt făcută pentru TV și mă potrivesc perfect cu noua postură. Eu consider că acest post e un prim pas ptentru o carieră frumoasă în TV", a spus Paula pentru spynews