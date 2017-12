Alina Chivulescu, despre “Fructul oprit”: “O întâlnire pe care am așteptat-o de mult timp”. Îndrăgita actriță va putea fi urmărită în curând la Antena 1

După ce a terminat filmările pentru serialul de la Happy Channel, “O grămadă de caramele”, Alina Chivulescu a revenit pe platoul de înregistrări pentru a da viață unui nou personaj dintr-un proiect inedit în România. Alături de nume mari ale filmului și teatrului românesc, Alina Chivulescu joacă în “Fructul oprit”, o super producție realizată de Ruxandra Ion, care va fi difuzată în curând la Antena 1.

Pentru rolul din noul serial în care a fost cooptată, Alina Chivulescu a trecut printr-o schimbare de look. A renunțat la părul blond și și-a vopsit podoaba capilară într-o nuanță mult mai închisă de dragul personajului său - Helene Descamps.

Serialul “Fructul oprit”, care adună actori talentați și iubiți de publicul din România, reprezintă pentru Alina întâlnirea cu colegi de breaslă cu care a mai lucrat. “În primul rând, este un proiect de care mi-a fost tare dor, având în vedere distribuția și scenariul. O întâlnire pe care am așteptat-o de mult timp.” , declară îndrăgita actriță.

În noua producție a Antenei 1, Alina interpretează o femeie educată, inteligentă și cumpătată. Guvernantă în casa familiei Caragea, este alături de copii, încercând să le arate mereu calea cea bună. Ea ascunde însă un secret care o face să sufere în tăcere.

“Personajul se numește Helene, este o femeie care are grijă de copiii din casă. Este o femeie blândă, o femeie calmă, o femeie care își asumă în totalitate creșterea copiilor, se bucură de prezența lor și de ce este ea în viața lor.”, povestește ea.

Alina mărturisește că noul ei personaj a cucerit-o. “Îmi place blândețea ei, înțelegerea pe care o are față de copiii pe care îi crește, cu toate că nu sunt ai ei. Îmi place dedicarea, îmi place faptul că își respectă promisiunea față de mama lor, care nu mai este. Îmi plac foarte multe lucruri.”

Doru Ana, Adriana Șchiopu, Marian Râlea, Adriana Trandafir, Mihai Călin, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman sunt doar câțiva dintre actorii cu care Alina face echipă în “Fructul oprit”, serial produs de Ruxandra Ion, după scenariul semnat de Simona Macovei și Radu Grigore, care va putea fi urmărit în curând la Antena 1.