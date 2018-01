Astãzi, de la ora 13.00, la Antena Stars. Actrița Natașa Raab, dezvăluire uimitoare la ”Dincolo de aparențe”: ”Mi s-a spus că am o boală incurabilă”

Îndrăgita actriță Natașa Raab trece ”Dincolo de aparențe” împreună cu Florentina Fântânaru, astãzi, de la ora 13:00, la Antena Stars și vorbește despre frumusețea meseriei pe care o practică, dar și despre felul în care reușește să-și păstreze o gândire pozitivă indiferent de greutățile prin care trece.

Natașa Raab a dezvăluit că, de curând, a primit un diagnostic crunt. Cu toate acestea, pentru că soțul ei a susținut-o, a reușit să treacă cu bine peste această cumpănă din viața ei, deși nu i-a fost deloc ușor.

”Am avut un moment în care mi s-a spus că am o boală incurabilă și... am tratat-o ca pe o bătătură. Sigur, au fost momente în care am fost disperată, dar am avut parte de soțul meu care a fost alături de mine. Așa cum sunt și eu alături de el. Bunătatea și credința în bine, în mai bine, te face să fii puternic și că mergi mai departe. Eu am o vorbă, aceea că răutatea te smochinește. Cel mai greu gând este acela că ai putea să fii o povară pentru ceilalți. Cred că oamenilor nu le este frică de moarte, ci de felul cum mor”, declară Natașa Raab în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

Despre familia ei, despre viața de actor și despre cât de important este în viață să fii un om bun, Natașa Raab vorbește în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, difuzatã astãzi, de la ora 13:00, de la Antena Stars.