Au început filmările pentru “Fructul Oprit”, un nou serial, la Antena 1: "Ne-am inspirat dintr-un roman turcesc"

Antena 1 a demarat filmările pentru “Fructul Oprit”, un serial dramă produs și regizat de Ruxandra Ion, după un scenariu semnat de Simona Macovei și Radu Grigore. Proiectul se bucură de cele mai noi tehnici de înregistrare, fiind folosită aparatură de ultimă generație pentru film, dar și de o distribuție de excepție, formată din cei mai talentați și iubiți actori din România.

Noul serial pe care îl realizează Antena 1 pentru telespectatori se poate mândri cu performanța că este prima mare dramă, realizată în România, inspirată din povești turcești. Având la bază o adaptare liberă după un celebru roman din Turcia, producția se bucură de cele mai bune resurse de realizare a unui film și de o echipă extrem de valoroasă. Înregistrările se desfășoară în România, filmându-se în București și Snagov, în locații spectaculoase, dar și în Turcia (Istanbul).

“Am revenit pe platourile de filmare, pregătim un proiect ambițios care deschide drumuri în România. Am trecut de la Iphone la echipament de ultimă generație folosit pentru film. Am o distribuție de care sunt foarte mândră, o echipă profesionistă, o poveste excepțională. Proiectul <<Fructul Oprit>> este o dramă, cu mici elemente de comedie. Acțiunea se desfășoară în România, în highlife-ul unei societăți bucureștene cu rădăcini nobile, nu într-o lume de proaspăt îmbogățiți. Este o lume de oameni bogați, însă parafrazând un titlu devenit deja istorie, <<și bogații plâng>>. Se pare că bogăția nu este de ajuns să fii fericit.”, declară Ruxandra Ion, producător și regizor al serialului care va începe în curând la Antena 1.

Realizat împreună cu o casă de producție din Turcia, serialul îi aduce în fața publicului pe unii dintre cei mai îndrăgiți actori din România. Poveștile de iubire ale personajelor sunt ca un domino. Fiecare iubește pe altcineva, iar iubirea nu îi este neapărat împărtășită. Personajele pendulează între pasiune și onoare, iar odată ce vor gusta din fructul oprit tentația va fi tot mai mare.

"Fructul Oprit" este un puzzle al iubirii… O poveste în care personajul principal este iubirea. Iubirea interzisă, iubirea inocentă, iubirea pentru părinți, iubirea cu păcat, iubirea care te face cel mai fericit om de pe pământ. Povestea serialului <<Fructul Oprit>> este veche de când lumea, dar și actuală și, mai ales, trăită de aproape toți oamenii de pe pământ: poti iubi doi bărbați în același timp? Poți iubi două femei în același timp? Poți să îți împarți iubirea între pasiune și admirație? Între respect și nebunie?”, spune Simona Macovei despre scenariul filmului.

“Ne-am inspirat dintr-un roman turcesc, după care s-au făcut două adaptări, iar cea mai recentă ecranizare a atins audiențe record. Încercăm să recreem povestea de dragoste absolut extraordinară și sperăm ca îi va ține pe telespectatori cu sufletul la gură. Filmările nu se desfășoară într-un studio de televiziune, așa cum se obișnuiește, ci în locuințe reale din România.”, completează Radu Grigore, care se ocupă împreună cu Simona Macovei de scenariul super-producției.

Cătălin Simioană și Alexandru Durac sunt cei doi directori de imagini care completează echipa de producție a noului serial, “Fructul Oprit”, de la Antena 1.