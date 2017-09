Carmen Hara își arată garderoba în direct: ”Am fost obsedată să-mi iau rochia pe care Melania Trump a purtat-o prima dată la Casa Albă”

Carmen Hara, renumită prezicătoare și scriitoare de succes, și-a etalat ținutele de mii de dolari și bijuteriile unicat în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars.

Carmen Hara are o pasiune pentru haine și accesorii și, de-a lungul timpului, a reușit să achiziționeze ținute de-a dreptul impresionante. Oana Turcu a fost în vizită în casa pe Carmen Hara o deține în București și, cu această ocazie, a și aflat povestea care stă în spatele multora dintre rochiile și bijuteriile de mii de dolari.

Una dintre piesele vestimentare pe care Carmen Hara le deține este făcută după un model creat special pentru Melania Trump, prima doamnă a Americii.

”Rochia a fost făcută de un designer celebru și a fost creată pentru Melania Trump. Și când a apărut ea prima data la Casa Albă rochia asta a purtat-o. Și am fost foarte obsedată să am exact ca ea, pentru că îmi place genul ăsta de rochie. Arată splendid. Mie îmi place albul, chiar dacă este mai greu de purtat. Mai ales că acum se poartă foarte mult albul simplu”, a dezvăluit Carmen Hara în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars.

