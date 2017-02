Carmen Tănase, Cristina Ciobănașu (Criss), Vlad Gherman și Rapha Tudor joacă în primul iSerial din România, „Când mama nu-i acasă”, de la Happy Channel

Carmen Tănase, Cristina Ciobănașu (Criss), Vlad Gherman și Rapha Tudor sunt patru dintre actorii ce vor juca în primul iSerial din România, “Când mama nu-i acasă”, ce va avea premiera în curând la Happy Channel.

Carmen Tănase, celebră pentru rolurile din serialele de televiziune “Lacrimi de iubire”, “Iubire ca în filme”, “Inimă de țigan”, “Regina”, “State de România”, “Moștenirea” și “Pariu cu viața” și totodată ambasadoare a postului Happy Channel, este foarte încântată să facă parte din distribuția unui proiect inedit de pe piața din România: “Îmi face plăcere să revin pe platourile de filmare, de această dată în primul iSerial din România realizat de Ruxandra Ion, unde lucrez cu o echipă minunată de tineri entuziaști. E fascinant cum evoluează tehologia şi ce poți să creezi cu un telefon în zilele noastre. Ne revedem în curând la Happy Channel!”, spune Carmen Tănase.

După rolurile din “Îngerașii”, “Aniela”, “Iubire și onoare”, “Pariu cu viața” și “O nouă viață”, Criss revine pe micile ecrane în primul serial din România filmat cu telefonul mobil, unde joacă rolul Mirunei: “Sunt foarte bucuroasă că fac parte din acest proiect ambițios, primul serial din România filmat cu telefonul mobil. Personajul meu este diferit de rolurile pe care le-am avut până acum și e o adevărată provocare. Singurul punct comun dintre mine Criss și Miruna, personajul meu din acest serial este pasiunea pentru muzică... în rest, suntem extrem de diferite. Deși echipa este foarte mică toată lumea este entuziasmată și pasionată de subiectul acestui proiect și cred că asta va fi cheia succesului. Abia aștept să văd reacțiile happytelespectatorilor noștri care vor avea o mare surpriză”, spune Criss.

Vlad Gherman, care s-a făcut remarcat în proiectele de televiziune “Pariu cu viața” și “O nouă viață”, declară că este foarte fericit că face parte din distribuția unei noi producții românești ce marchează o premieră absolută în România, la Happy Channel: “Sunt extrem de fericit. În luna februarie am sărbătorit mai mult decât doar ziua mea de naștere; am sărbatorit și începutul filmărilor noului proiect al Ruxandrei Ion care este, din nou, o premieră in România. Pentru prima oară veți vedea un iSerial. De ce iSerial? Pentru că este primul serial din România filmat integral cu telefonul. Din punct de vedere producție va fi ceva wow, iar din punct de vedere poveste nimic nu va dezamăgi. Doamna Ruxandra Ion a convocat cea mai tare echipă de actori, iar echipa de filmare este o echipă tânară și dornică să creeze cel mai tare proiect televizat de până acum. Personajul meu este total opusul meu, dar este o provocare pe care am acceptat-o fără ezitare. Nu vă pot spune mai multe acum doar ca: Mă numesc Victor! :)”, povestește Vlad.

Rapha, coleg de breaslă cu Criss și Vlad în emisiunea “Happy Day” de la Happy Channel, dar și din în serialele “Pariu cu viața” și “O nouă viață”, se alătură și el celui mai recent serial realizat de Ruxandra Ion și echipa sa, iSerialul “Când mama nu-i acasă”: “Mă bucură enorm faptul că lucrez la un proiect inedit, ce nu s-a mai făcut în România până acum.

Este o mare provocare pentru echipă și actori deoarece modul de filmare este diferit față de cel de până acum. De asemenea, eu si ceilalți colegi tineri din distribuție suntem și în echipa de producție. Rolul pe care îl joc este o surpriză plăcută pentru mine si abia aștept să intru în pielea personajului și să ne întâlnim cu toții pe micul ecran”, declară Rapha.

În această primăvară, telespectatorii îi vor vedea pe Carmen Tănase, Criss, Vlad și Rapha în primul serial din România filmat integral cu telefonul mobil, ce va fi integrat pe toate platformele media: TV, Online și Social Media, “Când mama nu-i acasă”, ce va avea premiera în curând pe Happy Channel!