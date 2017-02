Creatorii iSerialului “Când mama nu-i acasă”, de la Happy Channel, inovează piața din România cu un format fenomen la nivel internațional

iSerialul de la Happy Channel este un produs de ficțiune EXPERIMENT, filmat cu telefonul, realizat după un format nou, cu o acoperire 360 grade: TV, Online și Social Media

În această primăvară, Happy Channel aduce în România primul iSerial filmat în întregime cu telefonul mobil, “Când mama nu-i acasă”, un proiect de ficțiune experiment realizat de o echipă tânără, talentată și entuziastă, pasionată de tehnologie și televiziune, coordonată de Ruxandra Ion.

Echipa vizionară și inovatoare din spatele iSerialului a dezvoltat un proiect unic în România, ce va fi difuzat 360 de grade: TV, Online și Social Media. iSerialul “Când mama nu-i acasă” este un format experiment adaptat noilor tendințe și noii generații, care vine cu elemente care vor atrage și publicul clasic de TV. Este un format ce diferă de cele clasice, cu care au fost obșnuiți până acum telespectatorii, atât în ceea ce privește modalitatea de filmare, telefonul mobil, cât și durata de difuzare, aproximativ 15 minute comerciale, caracteristici ale mediului online. Scopul acestui experiment vine din dorința de a aduce în fața micilor ecrane tinerii care activează în online, care în mare parte au abandonat televizorul, dar și telespectatorii de TV tradiționali.

Scenariul iSerialului “Când mama nu-i acasă” îi aparține Simonei Macovei (scenarist pentru “Inimă de țigan”, “Regina”, “Pariu cu viața”), regia este realizată de Radu Grigore (“La Bloc”, “Arestat la domiciliu”, “Ingerașii”, “Pariu cu viața”), director de imagine este Cătălin Simioană (“Iubire și onoare”, “Narcisa sălbatică”, “Regina”, “Un pas înainte”, “Baieți buni”, “HoHo 2”), muzica este realizată de Bubu (Mihai Cernea), Cristi Comaroni și Ionuț Radu, iar din distribuție fac parte actori de excepție: Carmen Tănase, Ioana Ginghină, Virginia Rogin, Cristina Ciobănașu (Criss), Vlad Gherman, Rapha Tudor, Andreas Petrescu, Bubu (Mihai Cernea), Silviu Mircescu, Tatiana Șelaru și Ada Dumitru.

În fiecare zi, de luni până joi, telespectatorii vor viziona câte un miniepisod, iar duminica vor vedea integral cele 4 episoade legate intr-un format clasic de televiziune de o oră comercială: “Poate vă așteptați la un format clasic de serial, așa cum erați obișnuiti. Ei bine, nu e așa. Este un format de serial online, fiecare episod are 10/12'. Noi vom difuza câte un astfel de miniepisod în fiecare zi, de luni până joi, iar duminica puteți vedea episoadele mici legate într-un episod de o oră. Imediat după difuzarea de duminică, mini episoadele noastre vor porni o calatorie online, din Youtube, site-urile noastre, Facebook etc. iSerialul nostru va avea o acoperire de 360 grade”, spune Ruxandra Ion.

“În ceea ce privește echipa, sunt câțiva tineri entuziaști care fac de toate. Nu e ușor deloc. Nu e așa cum eram noi învățați. E nou atât pentru mine, cât și pentru ei. Cu excepția scenaristei, regizorului, directorului de imagine și a mea, ceilalți nu au mai făcut asta niciodată. Așa că vorbim de o echipă de debutanți tineri și frumoși. Și eu și regizorul și scenarista și directorul de imagine reînvățăm meseria pe care o iubim asumându-ne acest experiment. Bubu face muzica de film, pentru prima dată. Talentul lui și școala de la Berklee se vor simti (auzi). Iar eu, lângă ei, mă simt tânără și fericită pentru acest nou început. Nu aș avea cum să fiu altfel în mijlocul unei efuziuni de entuziasm și de tinerețe”, susține Ruxandra Ion.

Simona Macovei, scenarista iSerialului, spune: “10-12 minute în care se împletesc povești de viață, drame, bucurii. 10-12 minute de poveste de care telespectatorii se vor îndrăgosti la prima vedere... cu răsturnări de situații și finaluri care să te țină cu sufletul la gură. Când inventezi o poveste începi prin a-ți "popula" lumea cu personaje. Pleci de la un nume, apoi începi să desenezi destine, pe cât posibil excepționale, care dau viață poveștii. Personajele mele sunt oameni ca noi și mai mult decât atât. Biografia lor și talentul actorilor care le dau viață sunt convinsă că vor face din aceste personaje istorie”.

Pentru scenarista Simona Macovei, noul proiect este o întoarcere în timp și o imensă bucurie: “Dimineața îmi beau cafeaua cu Virginia Rogin și Carmen Tănase, două vechi prietene, actrițe excepționale pentru care am început să scriu acum 10 ani. O bucurie fără margini este sa mă întâlnesc în fiecare zi cu echipa tânără: Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și Rafael Tudor. La prima noastră colaborare erau copii-adolescenți la început de drum. Acum sunt parteneri egali de conversație. Construim, ne imaginăm și inventăm împreună situații, replici, frânturi de viață”. iSerialul "Cand mama nu-i acasă" este un pariu cu bătaie lunga pe care l-am pus cu Ruxandra Ion, producătorul alături de care am scris, in ultimii 10 ani, cele mai iubite seriale din Romania: "Inimă de Țigan", "Regina", "Aniela", "Iubire și Onoare", "Pariu cu Viața”. Acum suntem din nou în fața unui alt început, primul serial filmat cu telefonul mobil - o nebunie frumoasă, o nouă abordare vizuală, o premieră în România. Scenariul a fost adaptat pentru telefon: secvențele sunt dinamice, stările personajelor exprimă mai mult decât cuvintele, iar imaginile compun o lume, lumea Mirunei și a lui Victor, protagoniștii iSerialului”, declară scenarista proiectului “Când mama nu-i acasă”.

O alta premieră pentru Simona Macovei este colaborarea cu Radu Grigore, regizorul-scenarist “…care s-a alaturat echipei noastre cu tot cu experiența acumulată în America, patria filmelor și serialelor de calitate. Colaborăm excepțional împreună, mai ales că vorbim aceeași limbă, limba serialelor. Scenariul iSerialului "Când mama nu-i acasă" s-a născut greu. Factorul timp (doar 10-15 minute) a fost principalul meu dușman, dar și prieten pentru că m-a ajutat să creez o poveste dinamică cu personaje vii și adevărate puse în situații excepționale”, mai spune Simona Macovei.

Radu Grigore, regizorul iSerialului "Când mama nu-i acasă” spune depre producția primului iSerial din România: “Un personaj din serialul nostru spune că trebuie să fim pregatiți să acceptăm toate provocările pe care le întâlnim. Cam asta facem noi la filmare. Echipa, una mult mai mică decat v-ați imagina, lucrează la foc continuu. Toți facem de toate... nu se poate altfel. Și cel mai greu cred că e pentru actori, ei nu trebuie sa fie concentrați doar la personajele lor și la ce au de jucat ci, ei fiind cei care se filmează de multe ori, trebuie să fie atenți și la partea tehnică... lucrul acesta mi se pare extrem de complicat. Îți pune la încercare atenția distributivă. Necesită multe repetiții și poate fi obositor, dar învățăm. Faptul că suntem primii care facem un iSerial în România ne dă mereu entuziam și energie astfel încât să depășim orice moment dificil”, mărturisește Radu Grigore.

Bubu și Cristi Comaroni realizează muzica originală pentru ilustrația muzicală și piesa de generic. Textul piesei de generic îi aparține lui Ionut Adrian Radu, care s-a implicat și în linia melodică și producția acestei piese: “Este pentru prima dată când și eu și Cristi Comaroni facem acest lucru la un asemenea nivel și mă bucur foarte mult pentru că doamna Ruxandra Ion a avut încredere în noi cu această sarcina și abia aștept să văd rezultatul final. Pe lângă coloana sonoră a serialului am făcut și piesa originală de generic, pe care am compus-o alături de Cristi Comaroni. Cel care a scris versurile este Ionuț Radu, care ne-a ajutat și la linia melodică si la producția acestei piese. Tot pentru această piesă am imprimat impreună la mână părțile de clapă, synth-uri, tobe, iar Cristi a tras Live toate părțile de chitară”, dezvăluie Bubu.

Radu Vintilă, editor, este bucuros să facă parte din echipa de creatori a primului iSerial din România: “Sunt extrem de onorat să fac parte din această echipă minunată. Este un proiect unic, ambițios, total diferit față de cele pe care le-am făcut până acum. Sunt convins însă că rezultatul final va tine telespectatorii cu sufletul la gură. Așa că stați cu ochii pe Happy Channel pentru că primăvara vine cu surprize de proportii!”.

Despre iSerialul “Când mama nu-i acasă”, Cătălin Simioană, director de imagine spune că: “Acest proiect este o provocare pentru noi toți. Evident că apar situații inerente, cu care nu am fost obișnuiți, însă le rezolvăm din mers. Telefonul ne oferă o libertate de mișcare fantastică. Ne oferă dinamism. Este fascinant tot ce se întâmplă”.

În curând, la Happy Channel va avea loc marea premieră a primului iSerial din România, “Când mama nu-i acasă”, un format experiment cu o acoperire 360 grade: TV, Online și Social Media, adaptat contemporaneității.