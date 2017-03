Creșteri de audiență la 1 an de la lansarea Happy Channel

Primul an de Happy Channel a adus în viața telespectatorilor din România bucurie, tinerețe și un divertisment de calitate, ceea ce se reflectă în audiențele postului de televiziune.

Aniversarea de 1 an este marcată de creșteri de audiență la nivelul tuturor sloturilor importante (Prime Time, Whole Day și Access) pe nișa dedicată femeilor cu vârste cuprinse între 18 și 49 ani din mediul urban. Ca de exemplu, în Prime Time, Happy Channel înregistrează o creștere de 70% a cotei de piață, în Whole Day de 56%, iar în Access de 75%.

Așadar, în topul celor mai urmărite programe difuzate pe Happy Channel din perioada martie 2016 și martie 2017 au fost: serialele turcești “Prizoniera dragostei” (sezonul 2 a înregistrat o medie de 1.6 puncte de rating și 4.7% share), “Elif” (sezonul 2 a înregistrat o medie de 0.9 puncte de rating și 2.5% share) și “Love Story” (a avut o medie de 1.1 puncte de rating și 2.4% share), serialele americane “Dr Hart in Bluebell” și “Gossip Girl”, serialele sud-americane “Fiorella, spune da!” și “Chemarea destinului” (cu o medie de 0.6 puncte de rating și 3.4% share).

Happy Channel propune în continuare o grilă cu programe de calitate, povești extraordinare, cu actori de excepție și regizori remarcabili, producții dedicate tinerilor, femeilor active și familiilor tinere și moderne.

În cel de-al doilea an, Happy Channel pregătește o nouă premieră absolută în România: iSerialul “Când mama nu-i acasă”, primul serial românesc filmat în întregime cu telefonul mobil, ce poartă semnătura Ruxandrei Ion.

“Când mama nu-i acasă”, un produs de ficțiune experiment, realizat de o echipă tânără, inovatoare și entuziastă, după un format nou, ce va avea o acoperire 360 grade (TV, Online și Social Media): Simona Macovei (scenaristă), Radu Grigore (regizor), Cătălin Simioană (director de imagine), Radu Vintilă (editor), iar Bubu (Mihai Cernea), Cristi Comaroni și Ionuț Radu se ocupă de coloana sonoră a filmului. Din distribuție fac parte: Carmen Tănase, Virginia Rogin, Ioana Ginghină, Cristina Ciobănașu (Criss), Vlad Gherman, Rapha Tudor, Mihai Cernea (Bubu), Andreas Petrescu, Silviu Mircescu, Tatiana Șelaru și Ada Dumitru.

Primul iSerial din România, “Când mama nu-i acasă”, producție ce se înscrie în noile trenduri internaționale, va avea marea premieră pe 13 martie, de la 19:45, pe Happy Channel. În fiecare zi, de luni până joi, de la 19:45 și de la 23:00, telespectatorii vor viziona câte un miniepisod de aproximativ 15 minute comerciale, iar duminica de la 19:00 la 20:00, vor vedea integral cele 4 episoade legate intr-un format clasic de televiziune.

La Happy Channel, telespectatorii pot urmări emisiunile COOLturale “Happy Day” și “Happy Night”, prezentate de Criss și Vlad. Tot în cadrul acestor emisiuni, Criss și Stephan Pelger prezintă “Happy Style”, iar Anca Țurcașiu prezintă “Tribute”, o serie de interviuri cu personalități remarcabile din România.

De asemenea, la Happy Channel publicul poate vedea la “Happy Classic” filme de Oscar și miniserii celebre (“Pasărea Spin”, “Nord și Sud”) și seriale de top, fie că sunt turcești (“Elif”, “Cherry Season”), sud-americane (“Tres veces Ana”), americane (“Gossip Girl”) sau britanice (“Mr. Selfridge”, “Downtown Abbey”).

Sursa:

Kantar Media