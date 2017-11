Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman joacă împreună în “Fructul oprit”. Îi veți urmări în curând într-o super producție semnată Ruxandra Ion

După ce au terminat filmările pentru serialul de la Happy Channel, “O grămadă de caramele”, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au dat startul unui nou proiect extrem de ambițios. Cei doi actori au trecut astfel de la filmări cu telefonul mobil la cele cu echipament de ultimă generație de înregistrare pentru “Fructul oprit”, serialul care va fi difuzat în curând la Antena 1.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman fac echipă în super-producția care se bucură de o distribuție formată din cei mai talentați și iubiți actori din România.

“<<Fructul oprit>> înseamnă pentru mine o nouă oportunitate de a lucra cu oameni dragi, cu oameni frumoși, cu oameni talentați, cu actori mari, cu o echipă profesionistă care muncește zi de zi ca totul să fie bine, ca totul să iasă perfect, așa cum ne dorim cu toții.”, mărturisește Cristina Ciobănașu.

În noul serial al Antenei 1, aceasta o interpretează pe Ana Caragea. “Este un personaj care cucerește prin inocență și puritate, dar în același timp, este un personaj inteligent și are un rol important în poveste.”, spune ea.

După ce mama ei moare, Ana devine extrem de atașată de tatăl ei, Tudor (interpretat de Adrian Titieni). Ea este geloasă pe orice femeie din viața acestuia cu excepția guvernantei din casa lor, pe care și-ar dori-o în locul mamei sale. Deși provine dintr-o familie cu o situație financiară bună, ea nu are capricii de fată bogată. “Ana este o fată foarte drăguță. Are o poveste emoționantă în spate, o s-o aflați pe parcurs din serial, dacă vă uitați, dacă o să urmăriți, sperăm să faceți asta cu drag. Este extrem de sensibilă, are o traumă așa din copilărie care o face să fie mai protectivă cu cei din jur și o să vedeți că asta o s-o ducă mai departe în poveste”, adaugă Cristina.

În “Fructul oprit”, Vlad Gherman este Ioan, un tânăr cu o poveste impresionantă de viață. Rămas orfan, a fost crescut în sânul familiei Caragea ca un băiat bun la toate. Extrem de umil și timid, își știe locul și nu vrea să supere pe nimeni niciodată. A făcut școala mai târziu, împreună cu Ana, deși e mai mare ca ea. Pentru că a învățat bine a avansat repede și acum este student. Își dorește să își depășească condiția și să fie pe picioarele lui.

“Admir la personajul meu faptul că este loial, faptul că nu uită de unde a plecat, faptul că domnul Tudor i-a întins o mână de ajutor și l-a crescut ca pe propriul copil, iar toate lucrurile astea se vor vedea în comportamentul lui față de familie.”, îl descrie Vlad pe Ioan.

“Nu am avut plăcerea să interpretez până acum rolul unui simplu servitor. Povestea este mult mai complexă și va evolua într-un mod interesant. Tot ce pot să vă spun este că Ioan este un personaj cheie în toată povestea serialului”, declară el, adăugând faptul că personajul său iubește, dar sentimentele nu îi sunt împărtășite.

Vlad este convins că serialul produs de Ruxandra Ion, după scenariul semnat de Simona Macovei și Radu Grigore, va surprinde plăcut telespectatorii. “Un serial de ficțiune care nu s-a mai făcut până acum în România, este total diferit față de celelalte proiecte pe care doamna Ruxandra Ion le-a făcut și, dacă mă întrebați pe mine, probabil este unul dintre cele mai bune pe care o să le facă dânsa. Deci, trebuie să vă uitați” , promite acesta.