Doinița Oancea, actrița din serialul “O grămadă de caramele”, de la Happy Channel: “Am vrut să dau la Academia de Poliție, dar mi-a tăiat maică-mea tot elanul”

Doinița Oancea, pe care telespectatorii o pot urmări luni și marți, de la ora 19.00, în serialul "O grămadă de caramele", difuzat la postul de televiziune Happy Channel, a fost la un pas de a se înscrie la Academia de Poliție. Înainte de a împlini vârsta majoratului, Doinița începuse toate pregătirile necesare, hotărâtă fiind să urmeze acest drum.

"Mi-aș dori să joc rolul unei polițiste, pentru că la 17 ani am vrut să dau la Academia de Poliție. Începusem cumva să mă pregătesc pentru asta, dar mi-a tăiat maică-mea tot elanul. Acela era traseul pe care mi-l doream să-l urmez. Începusem să mă informez, să mă interesez, să văd ce trebuie să fac. Atunci, mi-a zis mama că nu e pentru mine. În general, fac ceea ce cred eu, dar probabil pe undeva, am simțit că are dreptate pentru că altfel sunt sigură că aș fi trecut peste cuvântul ei.", povestește actrița din "O grămadă de caramele".

Doinița a renunțat însă la această idee, iar șase ani mai târziu, a jucat în primul său film.

“M-am întors de la studii de la Budapesta. Cineva mi-a spus că se pregătește un casting, m-a adus la acel casting. A considerat că sunt o personă potrivită pentru ce se căuta. M-a văzut doamna Ruxandra Ion, m-a chemat la probele practice. Cam asta a fost. După aceea, am urmat și studii de actorie pentru că am vrut neapărat să văd care este baza, să nu simt că-mi lipsește ceva.” , își amintește îndrăgita actriță.

"<<O grămadă de caramele>> este o provocare pentru mine. Este primul proiect în care am acceptat să joc fără să știu foarte multe despre el și asta pentru că am mare încredere în orice proiect pe care îl demarează doamna Ruxandra. Are un scenariu foarte bine scris, care m-a captivat încă de la primele secvențe.", mărturisește Doinița, care o interpretează pe Pamela în serialul de la Happy Channel.