Dragoș Săvulescu, interviu exclusiv la ”Star Special”: ”Viața mea a devenit ca un film de când sunt cu Angela Martini”

Milionarul Dragoș Săvulescu, fost acționar al clubului de fotbal Dinamo, acum producător de filme la Hollywood

”Viața mea a devenit ca un film, în special de doi ani încoace, de când sunt cu Angela. Asta pentru că atunci când ești împlinit ca bărbat, atunci când ți-ai găsit acea persoană lângă care simți că nu mai ai nevoie de nimeni, într-adevăr viața devine ca un film. E un film frumos, de dragoste și de acțiune”, mărturisește Dragoș Săvulescu.

Milionarul susține că de-a lungul timpului a fost ținta multor neadevăruri și a fost descris drept un personaj care nu are deloc legătură cu el cel real. ”Foarte multe neadevăruri s-au spus despre mine. Sunt o persoană care face afaceri, este adevărat, care trăiește într-un mediu strălucitor astăzi, numai că valorile care stau la baza a ceea ce sunt acum sunt de natură morală și spirituală. Îmi voi aminti întotdeauna de un moment din copilărie, când am văzut un bolid, în Rahova, acolo unde locuiam eu și mă întrebam dacă vreodată voi putea să am propria mașină, o astfel de mașină. Părea un vis, ceva foarte greu de realizat pe atunci”, recunoaște Dragoș Săvulescu.

