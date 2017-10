E pentru prima oară. Cât de frumoși sunt! Nea Mărin își aduce nepoții în emisiunea „Aici eu sunt vedetă”

Joi, 19 octombrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, nea Mărin Barbu vine pentru prima oară într-un platou de televiziune alături de nepoții săi, Darius (9 ani) și Ana (8 ani).

„Îmi petrec mult timp cu nepoții mei. De altfel, locuim împreună. Mergem pe bicicletă, mâncăm împreună, îi iau de la școală. Când ieșim în parc, le place să le iau bere fără alcool cu gust de lămâie și popcorn. Iar soția mea îi răsfață zilnic cu clătite sau gogoși. La noi în casă se fac într-o zi clătite, în alta gogoși. Nu credeam să-i iubesc atât de mult pe nepoții mei. Îi iubesc mai mult decât îmi iubesc copiii”, spune nea Mărin Barbu.

La “Aici eu sunt vedeta”, Darius și Ana vor mărturisi că îi spun bunicului pe nume, adică Barbu. “Am fost Meme, Bee, Babu, Băbușoi și acum sunt Barbu”, explică nea Mărin.

Dacă nea Mărin e la fel de autoritar acasă, cu nepoții, așa cum este în emisiunile de televiziune cu vedetele pe care le pune la muncă, telespectatorii Antenei 1 vor afla joi, 19 octombrie, de la ora 21.15, într-o nouă ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Dan Bittman.