Florentina Fântânaru, vacanță pe coasta Atlanticului: „Am plecat la 20 de grade să ascult fado și să beau ginjinha cu ciocolată”

Florentina Fântânaru, gazda emisiunii „Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, s-a bucurat de o binemeritată vacanță în Lisabona, unul dintre cele mai mari centre culturale Europene, pe coasta Oceanului Atlantic.

Florentina Fântânaru, cea care prin interviurile sale inedite aduce în casele telespectatorilor, în fiecare sâmbătă și duminică, unele dintre cele mai mari personalități din România, mărturisește că și-a dorit foarte mult o vacanță într-un loc însorit. Așadar, a ales să-și îndeplinească dorința în Portugalia, mai exact în Lisabona, unde s-a bucurat din plin de cele câteva zile petrecute departe de plaiurile mioritice.

”Am plecat la 20 de grade, pe malul Atlanticului, să ascult fado și să beau ginjinha cu ciocolată..Și a fost mi-nu-nat! Atâta relaxare ca în Lisabona nu am întâlnit nicăieri pe unde am fost. M-au impresionat oamenii cu politețea lor, cu atitudinea rezervată și respectuoasă. Orașul are o nonșalanță contagioasă.

Eu gostei da vida, cum spune portughezul”, declară gazda emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

