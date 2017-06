Happy Channel difuzează reportaje speciale cu actorii din serialele turcești

Începând de astăzi, în fiecare luni, marți, miercuri și vineri, de la ora 23:00, timp de o lună, Happy Channel va difuza la HappyCOOLtural interviuri în exclusivitate cu actorii și creatorii serialelor turcești “Elif”, “Brave and Beautiful” (“Cesur ve Güzel"), “Insider” (“İçerde"), “High Society” (“Yüksek Sosyete”) și “Heart of the City” (“Bu Şehir Arkandan Gelecek”).

În această primăvară, Happy Channel a organizat o acțiune inedită pe piața TV din România! Echipa Happy s-a deplasat în Turcia, unde a realizat o serie de reportaje speciale chiar pe platourile de filmare ale marilor producții locale.

Astfel, începând din această zi, timp de o lună, Happy Channel le va prezenta telespectatorilor săi, la rubrica HappyCOOLtural din cadrul emisiunii Happy Night, interviuri exclusive realizate de Vlad Gherman cu actorii din “Elif”, serialul fenomen care se difuzează în prezent pe Happy, dar și cu actorii din Brave and Beautiful” (“Cesur ve Güzel"), “Insider” (“İçerde"), “High Society” (“Yüksek Sosyete”) și “Heart of the City” (“Bu Şehir Arkandan Gelecek”), blockbustere turcești care vor fi difuzate la Happy Channel.