Horia Moculescu, la un pas de moarte: ”Nu reuşeam să îl opresc din tremurat. Ceva înfiorător!”.

Sâmbăta aceasta, de la ora 22:00, îndrăgitul compozitor Horia Moculescu îi este alături fiicei sale, Nidia, într-un interviu extrem de sincer şi dureros deopotrivă, acordat Oanei Turcu în emisiunea “Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars. “Nu ţin minte să fi avut nevoie de o mamă”, i-a povestit Nidia Oanei, punând accent pe relaţia minunată pe care o are cu tatăl său.

De curând, Nidia a suferit o intervenţie chirurgicală care i-a schimbat viaţă: “Nu mai poate avea copii decât printr-o fertilizare in vitro”, a povestit Horia Moculescu, însă fiica sa a completat imediat: “Nu am fost niciodată tristă, pentru că niciodată nu mi-am dorit copii cu adevărat! Am 26 de ani şi încă vreau să mă alint cu tata prin casă!”, a mărturisit Nidia.

Alexandra Velniciuc, prietenă de nădejde atât a tatălui, cât şi a fiicei, omul care i-a fost alături Nidiei în toate momentele importante din viaţă, nu putea lipsi de la întâlnire. “De când o cunosc, m-a sprijinit”, i-a povestit Horia Oanei, făcând referire la Alexandra. “De două ori m-a salvat de la moarte. Am făcut două crize de colecist, din care a doua era gata-gata să se transforme într-o pancreatită”, a mărturisit Horia, iar Alexandra a completat: “Vezi un munte de om pe care nu reuşeam să îl opresc din tremurat. Ceva înfiorător!”.

Despre problemele de sănătate ale Nidiei, dar şi despre cea mai neagră perioadă din viaţa ei, invitaţii Oanei Turcu povestesc sâmbăta aceasta, de la 22:00, în cea mai nouă ediţie a emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.