Îndrăgita actriță s-a reîntâlnit cu echipa sa de suflet la filmările pentru “Fructul Oprit”! Cosmina Dobrotã: “Este foarte frumos să te întâlnești cu prietenii!”

Cosmina Dobrotã revine pe micul ecran în “Fructul oprit”, o super-producție care poartă semnătura Ruxandrei Ion. Alături de actori cu care a legat prietenii cu ani în urmă, dar și de alții noi, aceasta a acceptat extrem de încântată propunerea de a lua parte la realizarea noului serial al Antenei 1, regăsindu-se astfel în distribuția proiectului de televiziune care se bucură de o echipă profesionistă, dar și de echipament de filmare de ultimă generație.

“<<Fructul oprit>> este o poveste cu care a început omenirea, de la asta s-a început, de la Adam și Eva. <<Fructul oprit>>, despre care vorbim acum, este un proiect din care mă bucur foarte tare că fac parte!” , declară Cosmina Dobrotã.

În serialul care va începe în curând la Antena 1, actrița interpretează o menajeră pe nume Katia. Agilă și descurcăreață, reușește să facă față cu brio oricărei situații. “Este un personaj interesant. Este o ucraineancă, care muncește în România. Este într-o situație mai dificilă și urmează să vedem cum o va afecta asta și cum se vor rezolva lucrurile pentru ea.”, spune ea.

“Fructul oprit” îi dă posibilitatea Cosminei să lucreze cu echipa ei de suflet, alături de care a colaborat la numeroase proiecte. “Asta este cea mai mare bucurie! Au trecut șase ani de la finalizarea ultimului proiect, în care am lucrat cu o parte din această echipă și, acum, când vin aici mi se pare că mă întorc acasă, într-un fel. Am petrecut foarte mult timp împreună, în trecut, a fost pauză și, acum, parcă lucrurile de unde au rămas undeva suspendate au revenit. Este foarte frumos să te întâlnești cu prietenii!”, povestește Cosmina.

Serialul produs și regizat de Ruxandra Ion adună în distribuție actori talentați și iubiți de publicul român. Filmările pentru “Fructul oprit” nu se desfășoară într-un studio de televiziune, ci în locații spectaculoase din România și Turcia. Poți iubi doi oameni deodată? Este întrebarea care își caută răspuns în “Fructul oprit”, care va putea fi urmărit de telespectatori în curând la Antena 1.