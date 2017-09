Ioana Ginghină, actrița din “O grămadă de caramele” de la Happy Channel, își dorește să joace într-un musical

De ani buni este în lumina reflectoarelor, însă puțini știu că ea cântă și o face destul de bine. Ioana Ginghină, actrița care o interpretează pe Geanina în serialul de la Happy Channel, ”O grămadă de caramele”, difuzat în fiecare luni și marți de la ora 19.00, mărturisește că ar putea să facă față cu brio unui rol într-un musical.

Cu o vastă experiență în domeniu, Ioana Ginghină își dorește să joace într-un proiect care să-i pună în valoare aptitudinile artistice. Actrița, pe care fanii o pot urmări în fiecare luni și marți de la ora 19.00, în serialul “O grămadă de caramele”, la postul de televiziune Happy Channel, obișnuiește să cânte în spectacolele de la teatru. Nu a luat lecții de canto, ci se mândrește cu un talent nativ care o ajută să se descurce de minune într-o astfel de ipostază.

“Mi-aș dori să joc într-un musical. Eu cânt bine și nimeni nu știe asta, am cântat foarte mult la teatru, cânt în spectacolele pentru copii de la Teatru Ion Creangă. Cânt și live, nu am nici o problemă. Asta mi-aș dori să fac, ar fi ceva nou în cariera mea, să joc într-un musical.”, mărturisește Ioana Ginghină.

După ce a jucat în prima telenovelă românescă, actriță face parte din distribuția primului serial din România filmat integral cu telefonul mobil. “Îmi place că Geanina are o putere de a trece peste toate problemele vieții și își dorește foarte mult să se bucure de viață, orice ar fi! Ea a suferit foarte mult și cu toate astea este un personaj vesel. Mi se pare așa că este o lecție de viață, să te bucuri de viață, să scoți tot ce e mai bun din ea”, spune vedeta despre personajul ei.

