Kıvanç Tatlıtuğ este un om cu sânge rece, în “Iubire și răzbunare”(“Brave and Beautiful”), care începe luni -14 august, la Happy Channel

Lansat la sfârșitul anului trecut în Turcia, cel mai nou blockbuster turcesc - “Brave and Beautiful” (“Iubire și răzbunare”) se vede, începând de luni (14 august), în exclusivitate la Happy Channel. Serialul de mare succes îl aduce în fața telespectatorilor pe Kıvanç Tatlıtuğ, câștigătorul Best Model of Turkey și Best Model of The World.