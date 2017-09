Marcel Iureș, mărturisiri surprinzătoare despre copilărie la ”Dincolo de aparențe”: ”Am trăit și în subsoluri”

Marcel Iureș, unul dintre marii actori ai României, care a jucat alături de personalități de renume ale cinematografiei internationale, este invitatul Florentinei Fântânaru în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, unde vorbește deschis atât despre copilăria sa, cât și despre cea a fiului său.

Deși are un palmares impresionant, Marcel Iureș descrie cu mare modestie propria copilărie și nu se sfiește deloc să spună că provine dintr-o familie fără posibilități financiare.

”Fiind niște oameni foarte săraci, ai mei au încercat să tot schimbe. Am trăit și în subsoluri, am stat prin gazde, am stat și la curte. Una dintre amintirile mele din copilărie este legată de o curte plină de verdeață, unde aveam un câine, prietenos la maxim. Știa când vin de la școală, când plec de la școală. Nu-l prea luam cu mine pentru că mi-era frică de hingheri. L-au și luat de două ori, de două ori l-am scos de la ei, iar a treia oară nu l-am mai putut recupera”, își amintește Marcel Iureș în cadrul emisiunii Dincolo de aparențe de la ”Antena Stars”.

Artistul a vorbit și despre fiul său, Alex, de care este foarte mândru, dar căruia, susține el, i-a transmis, fără să vrea, și trăsături de care nu este prea încântat..

”Este un copil frumos căruia i-am transmis toate spaimele mele. Și ipohondriile. Dar este un om minunat. Baza relației noastre și cred că baza oricărei relații cu un copil este răbdarea. Și prietenia. Și eu am răbdare. Dar el e mai evoluat, mai deștept. Mai ager și mai agil” este descrierea pe care Marcel Iureș i-o face fiului său.

Despre copilăria și familia unuia dintre cei mai apreciați actori ai României, dar și despre cum este să lucrezi cu nume mari ale cinematografiei internaționale, Marcel Iureș va vorbi în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” difuzată duminică, de la ora 13.00, la Antena Stars.