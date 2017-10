“Păcatul”, cea de-a doua parte a producției “O grămadă de caramele”, începe astăzi la Happy Channel

“Blestemul” s-a încheiat, însă începând de astăzi (16 octombrie), “O grămadă de caramele” își continuă povestea la postul de televiziune Happy Channel cu “Păcatul”, cea de-a doua mini-serie. În episodul din această seară, de la ora 19.00, Emil Șerban (interpretat de Andreas Petrescu) își face bagajul și pleacă de acasă, hotărât fiind să divorțeze de mama copiilor lui, Nora (Alina Chivulescu).

“Păcatul” debutează astăzi la Happy Channel, iar în cadrul primului episod din cea de-a doua mini-serie a producției, difuzat de la ora 19.00, Emil Șerban decide să dea cărțile pe față și îi spune soției sale că relația lor s-a încheiat.

“Stop joc! Divorțez!”, o anunță Emil pe Nora.

“Nora, nu mai este nimic de făcut! Între noi doi, totul s-a terminat, înțelegi?”, îi spune el.

“Și copiii?”, îl întreabă Nora, care nu-și poate reveni din vestea șoc primită.

“Copiii sunt mari, o să crească, o să fie bine, da? Sper că nu te aștepti să-mi stric viața pentru niște copii”, îi răspunde Emil, convins fiind că a luat cea mai bună decizie.

“Ce să faci, mă? Să-ți strici viața pentru copiii tăi?! Tu, ai pe una?”, încearcă Nora să afle, îngrozită de cele auzite.

Cum va reacționa Miruna când va afla de divorțul părinților săi, dar și dacă îi va spune Emil tot adevărul soției sale, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 19.00, urmărind episodul cu numărul nouă din serialul “O grămadă de caramele”, difuzat la postul de televiziune Happy Channel. Fii cu ochii pe Happy!