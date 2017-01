Sâmbãtã, de la 13:00, la “Dincolo de aparenţe”: Ion Besoiu: „Tata nu s-a împãcat niciodatã cu ideea asta!”

Ion Besoiu, unul dintre cei mai mari actori ai noştri povesteşte într-un interviu de excepţie, acordat Florentinei Fântânaru, la „Dincolo de aparenţe” despre, poate, unul dintre cele mai mari regrete ale tatãlui sãu

„Eram actor deja lansat, fusesem la Festivalul de la Cannes, cu „Rãscoala”, când tata mã întreba <<Mãi Nelu dragã, tu n-ai de gând sã faci o facultate?>>; nu cred cã s-a împãcat niciodatã cu ideea asta, cã sunt actor, cred, deşi se mândrea când îl felicitau pentru câte un film pe care l-am fãcut”, povesteşte actorul, care mai spune cã deşi „nu am fãcut armata, am fost general, colonel, am fãcut rãzboiul la film”.

Despre lucruri mai puţin ştiute din copilãria maestrului, despre dorinţe neîmplinite, dar şi despre bucuriile care îi lumineazã acum viaţa, la cei 85 de ani ai sãi, telespectatorii vor putea afla urmãrind cea mai nouã ediţie a emisiunii „Dincolo de aparenţe”, difuzatã sâmbãta aceasta, de la 13:00, la Antena Stars.