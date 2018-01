Seriale de succes pot fi urmărite din ianuarie! Cum arată grila Happy Channel la începutul anului 2018

Anul 2018 începe la Happy Channel cu producții de mare success, iar postul de televiziune invită telespectatorii să intre în poveștile Happy! Începând din ianuarie, blockbusterul turcesc “Intrusul” (“Insider”) revine în atenția publicului român. Prima lună din an aduce în grila stației tv unul dintre cele mai populare seriale din lume, “Totul despre sex” (“Sex and the City”).