Transformare uluitoare la ”Descoperă-ți frumusețea”. Fostă campioană mondială, Elisabeta Badea și-a redescoperit feminitatea la 62 de ani

Campioană mondială și multiplă campioană națională și europeană la popice, Elisabeta Badea a fost numită ”Doamna popicelor”. După ce soarta a pus-o la grele încercări, acum, la vârsta de 62 de ani, ea a decis să tragă linie și să ia viața de la început, să-și regăsească feminitatea și curajul în cadrul show-ului ”Descoperă-ți frumusețea”.

Elisabeta Badea are în palmaresul său niște performanțe incredibile, fiind timp de mai bine de 15 ani membră a Naționalei României de popice.

”La 17 ani m-am îndrăgostit de acest sport. Am zis că vreau să ajung cineva. Și-am ajuns campioană mondială. Mai sus de atât nu se poate. Viața mea de la vârsta de 17 ani și până la 32 a fost cea de componentă a Naționalei de popice”, spune Elisabeta Badea ajunsă acum la vârsta de 62 de ani.

De-a lungul vieții Viața Elisabetei a trecut prin multe perioade dificile, a fost pusă la nenumărate încercări și a suferit de singurătate.

”La 2 ani după ce m-am căsătorit am paralizat la piciorul stâng din cauza unei acupuncturi greșit făcute. Mi-au trebuit 8 luni de zile să redevin ce am fost. Și în perioada aia pentru soțul meu nu a mai fost la bine și la rău. Nu faptul că m-a trădat a fost așa important, am suferit mai ales din cauza momentului ales. Am suferit foarte mult și mi-a zguduit foarte tare încrederea”, povestește ”Doamna popicelor”.

După divorț și-a trăit viața în singurătate, cu o mamă bolnavă în grijă. Apoi, la îndemnul unor prietene, a plecat în Italia, unde a lucrat ca menajeră și ca bonă și unde a avut și două relații eșuate.

”Prima dată când am lucrat ca menajeră am plâns, dar m-am îmbărbătat. Mi-am zis că dacă mă întorc în țară nu rezolv nimic”, își continuă povestea Elisabeta Badea.

După o viață întreagă în care susține că ea ca femeie nu a contat, Eisabeta Badea este acum plină de optimism și vrea să-și redescopere feminitatea și să ia viața de la început.

”Cred că feminitate avem fiecare dintre noi, trebuie doar să știi să o scoți la suprafață. La mine, feminitatea nu prea ieșea mai deloc la suprafață. E foarte important aspectul fizic. Vreau să-mi găsesc sufletul pereche. Și eu vreau să mă prezint în fața viitorului meu partener ca o persoană cu feminitate, care știe să se machieze, care știe să se îmbrace. Simt nevoia să fiu mai feminină.

Poate pare bizar să vorbești la o anumită vârstă despre un nou început. Dar pentru mine chiar este un nou început. Iar eu am nevoie de curajul de a-mi redescoperi feminitatea”, a declarat ea în cadrul show-ului ”Descoperă-ți frumusețea” de la Antena Stars.

Deși două personalități complet diferite, Elisabeta Badea și stilistul responsabil cu transformarea ei au reușit într-un final să găsească o cale de a se înțelege unul pe celălalt. Ajutat de sfaturile lui Ovidiu Buta, dar și de profesionalismul desăvârșit al Mariei Păuna și a lui Cristi Pascu, stilistul Costa Stavrositu a reușit o transformare spectaculoasă.

Pe lângă o coafură și un machiaj impecabile, Elisabeta Badea s-a bucurat și de câteva intervenții noninvazive în cabinetul doctorului Morad Iancu, iar rezultatele s-au văzut imediat pe fața ei.

La final a fost mai mult decât surprinsă de schimbare și extrem de încântată de faptul că a obținut exact ce și-a dorit: evidențierea feminității și mult curaj dat de noul look.

”Sunt eu sau ați adus pe altcineva aici? Wow! Excepțional! Sunt foarte mulțumită Îmi place foarte mult, este o schimbare atât de puternică în bine încât nu-mi vine să cred. Simt că viața mea se va schimba de acum în bine”, este convingerea Elisabetei Badea.

Cum se va acomoda cu schimbările prin care a trecut și dacă transformaraea ei spectaculoasă va fi premiată în cadrul Galei Frumuseții, telespectatorii vor afla în cadrul show-ului ”Descoperă-ți frumusețea”, difuzat sâmbătă, de la ora 19.55, la Antena Stars.