Trei transformări spectaculoase la ”Descoperă-ți frumusețea”: ”Nu mi-am imaginat așa schimbare nici în cele mai roz gânduri ale mele”

Primele trei femei care au decis să-și schimbe viața printr-o transformare spectaculoasă de stil și atitudine au avut parte de reale provocări și surprize pe măsură, în cadrul show-ului ”Descoperă-ți frumusețea”, de la Antena Stars.

Adina, Elena și Luiza sunt trei femei cu trei povești de viață emoționante și toate au luat decizia de a face marele pas și lăsându-se pe mâinile stiliștilor pentru o schimbare radicală.

Luiza, participantă în ediția de marți, are 41 de ani, este mama unei fete și a avut un șoc în momentul în care copila ei i-a spus că nu ar vrea să fie ca ea. Tristă, dar deloc resemnată, Luzia recunoaște că foarte mulți ani prioritățile au fost familia și copilul, iar investițiile în ea au fost lăsate mereu pe ultimul loc.

”Nu mă mai simt bine în pielea mea, e ca atunci când ai o boală și lași simptomele netratate, iar ea devine cronică”, a fost declarația Luizei înainte de a se lăsa pe mâna stilistului.

Deși a fost ușor sceptică la început, ea a acceptat sfaturile primite, iar noul look obținut i-a redat feminitatea și încrederea în forțele proprii.

”O să dureze o perioadă să-mi accept noul look, în ideea de a-l și adopta de acum încolo. Mă întorc acasă cu gândul de a face această schimbare permanentă”, a declarat Luiza în cadrul show-ului ”Descoperă-ți frumusețea” de la Antena Stars.

Participanta ediției de miercuri, Elena, are 34 de ani și majoratul l-a serbat într-un autocar, în drum spre o viață mai bună, în Roma. Odată ajunsă în Italia, a crezut că a cunoscut iubirea și a sperat că-și va face o familie cu bărbatul pe care-l iubea. Doar că, după 4 ani de relație, a aflat că el urma să aibă un copil cu o altă femeie.

”Avem o determinare în mine, simțeam că dărâm Roma când am plecat. Dar am pierdut această determinare pe parcurs. Și asta mi-aș dori acum să am din nou determinarea aceea. Sunt un pic prea biciuită de viață”, spunea Elena la începutul show-ului.

În ciuda faptului că nu a fost de multe ori pe aceeași lungime de undă cu stilistul, Elena a fost mai mult decât încântată de rezultatul final, după ce s-a lăsat pe mâinile lui Cristi Pascu și ale Mariei Păuna.

”Transformarea a fost mai mult decât mă așteptam în cele mai roz gânduri ale mele. Îmi doream să redevin ce am fost odată și acum sunt pe drumul cel bun”, a fost concluzia Elenei.

Adina, participanta ediției de joi, are și ea o poveste impresionantă. A rămas însărcinată la 16 ani și cel care ar fi trebuit să-i fie soț a fost complet nepregătit pentru responsabilitatea ce avea să vină odată cu întemeierea unei familii. După câțiva ani au divorțat și Adina a fost nevoită să renunțe la copil timp de 2 ani, pentru că tatăl a plecat din țară și a luat copilul cu el. Mai târziu, după ce și-a recuperat micuțul, ea s-a căsătorit din nou, a mai făcut un copil, însă și de data aceasta totul s-a sfârșit printr-un divorț. Acum este mamă singură, cu doi copii, și a decis ca după ani în care nu a făcut nimic pentru ea, să-și aloce timp și spațiu pentru o transformare.

Adina a fost foarte deschisă la sugestiile primite, iar la final a fost copleșită de noul ei look.

”Mi se pare wow. Nici nu-mi vine să cred. După ce voi ajunge acasă cred că voi derula în minte tot ce mi s-a întâmplat acum și mereu mă voi gândi la mine, femeia de pe panoul din stradă”, a exclamat Adina în cadrul show-ului ”Descoperă-ți frumusețea” de la Antena Stars.

Toate cele trei femei au avut curajul de a lupta pentru a-şi recâştiga zâmbetul, frumuseţea şi încrederea pierdute la un moment dat, în viaţă, iar schimbările au fost cu adevărat spectaculoase.

Pe lângă cei trei stiliști care le-au sfătuit și care au fost consiliați la rândul lor de Ovidiu Buta, transformările au fost realizate datorită contribuției esențiale a unora dintre cei mai apreciați specialiști din industria românească de beauty: Cristi Pascu, Maria Păuna și Marius Bărăgan.

Care dintre cele trei transformări uimitoare va fi câștigătoarea primei săptămâni, telespectatorii vor putea vedea prima ”Gală a Frumuseții”, în cadrul show-ului ”Descoperă-ți frumusețea” difuzat sâmbătă, de la ora 20.20, numai la Antena Stars.