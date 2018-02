După prezentarea albumului “Naked Truth”, MCulture by Damian Draghici lansează  “Mona”! Dă-i PLAY și o notă!

După prezentarea în avanpremieră a albumului “Naked Truth”, MCulture by Damian Draghici lansează cel de-al doilea episod: “Mona”, interpretată de Alex Mladin, într-o manieră pop cu influențe reggae. Piesa este produsa de Damian Draghici.

“Totul a inceput cu un telefon, în care am fost invitat să cant manele. Eram puțin șocat, nu mă așteptam! Eram sceptic, dar am început să mă informez, am văzut în mare parte ce face Damian Drăghici. Am ajuns la studio și am fost surprins! Am vrut neaparat să fac parte din acest proiect! Am ales piesa «Mona» și am încercat să o adaptăm pe "filmul meu". Simt melodia și asta ma bucură cel mai mult. Este o onoare să fac parte din proiectul MCulture, este altceva . Mi se pare unic!”, A declarat Alex Mladin.

“Ii mulțumesc lui Alex că a acceptat propunerea mea de a interpreta piesa «Mona» . Consider ca i se potrivește, atât ca personalitate artistică, cât și din punct de vedere muzical. Vocea lui caldă aduce originalitate unui cantec orchestrat până acum în multe alte stiluri”, spune Damian Draghici.

MCulture este format din 13 artiști cool, diferiți, cu voci exceptionale, care, de-a lungul timpului, au cucerit publicul din România și nu numai.

Printre artiștii MCulture se numară Jazzy Jo, Silviu Pașca, Cristine Popa, Cristina Stroe, Skizzo Skillz, Olga Verbitchi, Nora Denes, dar și Ilinca Bacila, câștigătoarea Eurovision România din 2017.

