Îți mai amintești de trupa Instinct? Vlad și Andra, foști concurenți X Factor, se dau cu placa de snowboard prin Capitală: "A fost bestial. Se schiază super"

Dacă celor mai mulţi dintre noi zăpada ne dă mari bătăi de cap, pentru alţii este motiv de distracţie. Protejaţii lui Horia Brenciu, foştii concurenţi X-Factor, Vlad şi Andra ne arată ce pot face ei pe zăpadă, în mijlocul Bucureştiului, cu placa snowboard.

"Este o iarnă foarte friguroasă şi am zis să facem puţin sport extrem. Am improvizat un sistem, am pus placa în picioare", mărturiseşte Vlad.

Nu la fel de bucuroasă a fost şi coega lui. S-a străduit, dar a renunţat repede: "Este foarte frumos, dacă aş ştii să fac asta. Nu ştiu cum reuşeşte. Cineva ar trebui să stea, să facă această chestie cu mine. Mi-a plăcut experienţa".