A venit de peste Ocean să cânte în limba franceză. Genunchiul nu i-a mai jucat feste, dar a avut o mică problemă!

Mikayla Kachur are 15 ani și a trăit pe continentul american până de curând când, după divorțul părinților, împreună cu mama sa, care este româncă, a revenit acasă. Acompaniată de ukulele, Mikayla a cântat din suflet la audiții deși îi tremurau picioarele pe scenă la propriu – ea a mărturisit la final că are un tic și că îi tremură genunchiul drept atunci când are emoții.