Alexandra Moraru este o adevărată luptătoare! Are 15 ani, dar a gustat disprețul din primele clipe de viață: "Tata m-a abandonat pentru că nu am fost băiat, iar mama a plecat cu el. Fratele meu locuiește cu ei pentru că este băiat"

Pentru Alexandra Moraru, o adolescentă de 15 ani din Timișoara, pasiunea pentru muzică a fost mai întâi un secret bine păstrat. Deși a trăit fără părinți, a luptat pentru visul ei și, astăzi, a venit în fața juraților să demonstreze că poate.

”Prima dată m-a auzit cântând bunica mea, nu spusesem niciodată până atunci. Când a aflat, ea a fost cea care m-a îndrumat spre un liceu bun de muzică, ne-am mutat împreună din Orșova la Timișoara, doar pentru ca eu să studiez”, a povestit Alexandra, care a avut parte de toată susținerea bunicilor săi. Bătrânii, care au crescut-o din primii ani de viață, îi sunt și părinți.

”Eu de mică stau cu bunicii din partea mamei pentru că părinții m-au abandonat la un an și jumătate. Tata m-a abandonat pentru că nu am fost băiat, iar mama a plecat cu el. Mai am un frate care locuiește cu ei, pentru că este băiat. Tata credea că voi fi băiat și a fost o mare dezamăgire când m-a văzut. Au fost momente în care simțeam nevoie de o mamă sau un tată, dar m-am adunat. Bunicii sunt totul pentru mine, ei mi-au oferit tot ce am avut nevoie și m-au susținut de la început”, a povestit recunoscătoare Alexandra.

Impresionați de vocea sa, jurații au încurajat-o pe Alexandra să nu renunțe să studieze muzică și să facă tot ce poate pentru a se perfecționa.

