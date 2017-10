Andra Boştină a vrut să fie memorabilă, dar nu prea i-a ieşit. Ştefan: "Parcă alergai o găină cu un topor"

Este născută în aceeaşi zi cu Beyonce, are multă încredere în ea şi a venit la X Factor pentru a face un moment de neuitat.

"M-am trezit cu gândul că azi o să fiu pe scenă în faţa juraţilor. Sper să fie un moment de neuitat. Nu îmi este frică, am doar curaj", spune încrezătoare Andra.

Cântă de când era mică, iar de şase luni face şi lecţii de canto, motiv pentru care juraţii au mari pretenţii de la ea. A ales "Here Comes the Hotstepper" de la Ini Kamoze, spre dezamăgirea tuturor.

"Parcă alergai o găină cu un topor, m-ai băgat într-un film horror. Nu a fost deloc bine", i-a spus Ştefan.



